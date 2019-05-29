Уже четыре года Андрей Головач находится за решеткой, когда он первый раз услышал, что оправдан, на свободу так и не вышел — его взяли под стражу в зале суда. Только уже по другому уголовному делу, снова обвинив в получении взяток. Сегодня начался суд уже по новому уголовному делу.

Случай Андрея Головача даже опытные адвокаты называют уникальным и не помнят подобных историй, когда бы еще человек содержался в СИЗО четыре года. В феврале 2018 года суд Фрунзенского района Минска оправдал главного инженера в получении взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей, Мингорсуд оставил оправдательный приговор в силе.

— А 3 мая судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела протест заместителя генерального прокурора и оставила его без удовлетворения. Оправдательный приговор моему мужу является законным и обоснованным. Оснований для его отмены не имеется, — рассказала TUT.BY перед началом процесса Татьяна Головач, жена обвиняемого.

Сегодня Андрея Головача конвоиры доставили в суд Первомайского района Минска. Уже по новому уголовному делу главному инженеру МЗКТ предъявлено обвинение по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями).

Перед началом процесса Андрей Головач о чем-то беседует со своим адвокатом Алексеем Шваковым, смотрит в почти пустой зал, а затем надевает очки и изучает документы. Головачу 57 лет, высшее образование, женат.

— Кем работали на момент совершения преступления? — обращается к обвиняемому судья Светлана Черепович.

— Я и сейчас работаю на Минском заводе колесных тягачей, — отвечает Андрей Головач.

— Ранее привлекались к уголовной ответственности?

— Если считать оправдательный приговор, то да, а так — нет, — говорит главный инженер МЗКТ.

Государственный обвинитель по этому уголовному делу — известный прокурор Юрий Шерснев. Он поддерживал обвинение по «делу Коржича» и «делу медиков».

По версии следствия, с 2008 года по 2015-й в должности главного инженера Головач получил в качестве взяток 192 200 долларов и 35 тысяч евро (всего 227 200 долларов). Деньги ему якобы передавались «за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию». Например, как член комиссии по закупкам он, по версии обвинения, лоббировал интересы немецкой и южнокорейской компаний, сообщал их представителям, какое оборудование (технические характеристики) планирует закупить МЗКТ.

Как указано в материалах уголовного дела, Андрей Головач брал взятки в разных местах. Например, десять лет назад, в 2009 году, в кафе Москвы, куда обвиняемый приехал в командировку, ему, по данным обвинения, передали 13 тысяч долларов; в 2014 году в Grand Cafe — 60 тысяч долларов, в цеху МЗКТ — одну тысячу евро.

— Признаете вину? — спросила судья у фигуранта.

— Нет.

По словам прокурора, вина Головача подтверждается материалами уголовного дела, показаниями 50 свидетелей, которые будут вызваны в суд, чеками из ресторанов, материалами оперативно-разыскной работы. Головач выступит после допроса свидетелей.

— Я постараюсь доказать, что все, что было установлено следствием, не так, — говорит, находясь в железной клетке, Андрей Головач.

Напомним, Андрей Головач был задержан в мае 2015 года, его обвинили в получении взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей. Суд первой инстанции признал фигуранта виновным по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и приговорил к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Но Минский городской суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в тот же Фрунзенский суд Минска, только к другому судье. В этот раз Головачу был вынесен оправдательный приговор.

— Мой супруг вот уже 44 месяца находится в СИЗО… Андрей написал в письме, что не встречал человека, который под следствием провел больше времени, чем он, — рассказывала TUT.BY в феврале 2019 года Татьяна, жена главного инженера Минского завода колесных тягачей.

В защиту Андрея Головача 887 сотрудников МЗКТ подписали письмо на имя президента.