Российский бюджет не обязан компенсировать ущерб, который понесли клиенты компании «Транснефть» из-за «грязной» нефти.

Такого мнения придерживается первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова чиновника, снижение порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе» не будет.

Государство не должно платить за косяки компании, которая занимается поставкой нефти.

Министр также добавил, что любые вопросы могут выноситься на обсуждение, однако неправильно, если бюджет будет компенсировать недоработки компании, не сумевшей выполнить свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти.