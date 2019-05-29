Бурый медведь пришел в одну из деревень в Налибокской пуще. Смотрите на видео кадры, записанные установленной в населенном пункте фотоловушкой.

Видео было записано сотрудниками экоусадьбы «Навусть»: на кадрах видно, как медведь помечает свою территорию – он чешется о деревянный столб, грызет его и царапает, сообщает Sputnik.

В экоусадьбе рассказали, что редко устанавливают фотоловушки в режим видео, но бывают и исключения, благодаря чему удается снять действительно редкие моменты из жизни животных пущи.