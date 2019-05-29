Совет ЕЭК снял ограничение на вывоз алкогольной и табачной продукции за рубеж физлицами, достигшими 18 лет, в личных целях. Такая информация опубликована на сайте Евразийской экономической комиссии.

Сейчас алкогольная продукция в количестве, превышающем пять литров, при вывозе с таможенной территории ЕАЭС не признается товаром для личного пользования. Ее перемещение регулируется правилами, которые предусмотрены для торгового оборота (в том числе с необходимостью осуществлять ее таможенное декларирование).

Для табака же действуют лимиты в размере 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или этих изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов. Изменение, внесенное в Решение Совета ЕЭК №107 от 20 декабря 2017 года, вступит в силу через 30 дней со дня официального опубликования. После этого действующие ограничения будут сняты.

Также в ЕАЭС будут снижены ввозные пошлины на свинину и некоторые транспортные средства. В соответствии с графиком исполнения тарифных обязательств, в этом году уменьшить ставки планируют в отношении 135 тарифных линий. Для 111, а это отдельные виды моторных транспортных средств и летательных аппаратов, ставки снизятся с 1 сентября 2019 года, в отношении 24 (свинина свежая, охлажденная или замороженная) — с 1 января 2020-го.

Кроме того, ЕЭК приняла решение внести изменения в Технический регламент «О безопасности средств индивидуальной защиты».

«Они уточняют область распространения Технического регламента, требования к отдельным средствам индивидуальной защиты от воды и растворов нетоксичных веществ и механических воздействий, защиты органов дыхания и ног (обувь) от химических факторов», — пояснили в ЕЭК. Также дополняются требования к фильтрующему самоспасателю и маркировке. Для средств индивидуальной защиты органа слуха изменят форму подтверждения соответствия с декларирования на сертификацию.

Также страны Евразийского экономического союза достигли договоренности о взаимном признании пробирных клейм на ювелирных изделиях.

«Сейчас в странах ЕАЭС меры ответственности за нарушения требований к производству, использованию и обращению ювелирных изделий существенно разнятся, — констатировали в ЕЭК. — Различна также система пробирного надзора, что создает объективные сложности для формирования общего ювелирного рынка. Сегодня ювелирам приходится повторно ставить клейма на ювелирные изделия как в стране производства, так и в стране реализации. Соглашение позволит создать необходимое пространство доверия для реализации потенциала взаимной торговли ювелирными изделиями, станет важным условием для кооперации производителей отрасли в целом. А это важный шаг на пути к созданию евразийского ювелирного бренда».