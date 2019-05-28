Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области лишился украинского гражданства в июле 2017-го.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинское гражданство, соответствующий указ подписан во вторник, сообщает Sputnik.

Бывший президент Грузии Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, тогда же он стал губернатором Одесской области. Спустя год пост Саакашвили покинул со скандалом: заявил, что официальный Киев не хочет бороться с коррупцией. В июле 2017-го исполнявший в то время обязанности президента Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства.

Как стало известно во вторник, президент Украины Владимир Зеленский решил аннулировать то решение Порошенко.

«Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 № 196 «О прекращении гражданства Украины…» изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины», — говорится в указе, подписанном Зеленским во вторник.

В феврале прошлого года Саакашвили был задержан в Киеве и выдворен в Польшу, после чего Госпогранслужба Украины запретила ему посещать страны до 2021 года. После победы Зеленского на президентских выборах Саакашвили заявил о намерении вернуться в страну.