Тысячи людей приезжают работать в Минск со всей страны. Среди них и сторонник «Говори правду» Евгений Макаров. Несколько лет назад он приехал в столицу из Гомельской области – попал по распределению на ОАО «Интеграл». Заработок на минских предприятиях выше, чем в регионах, и приятный бонус – возможность проживать в общежитии, плата за которое ниже, чем стоимость арендованной квартиры.

– В прошлом году случилось неприятное событие – плата за проживание значительно выросла. Причем как в Минске, так и по всей стране, – говорит Евгений.

Выяснилось, что облисполкомы и Минский горисполком утвердили новую инструкцию, определяющую плату за проживание в общежитиях. В результате оплата выросла более чем на 30 процентов. Евгений не захотел с этим мириться и стал действовать.

Он пошел кандидатом на местные выборы: снижение платы за проживание в «общагах» стало основным пунктом предвыборной программы. Работа продолжилась и после выборов, люди сами связывались с активистом:

– Большое спасибо хочется сказать Дмитрию и Марине, которые создали вайбер-чат. У них появились те же проблемы – плата за жилье стала составлять более трети семейного бюджета. Увы, большинство людей не могут позволить себе приобрести или арендовать квартиры – вынуждены жить в «общагах». Стартовал проект «Робім разам», цель которого добиться справедливой оплаты общежитий.

Выяснилось, что на основании инструкции Мингорисполкома вводится так называемый понижающий коэффициент арендной платы К3 – он может быть от 0,1 до 1. Но организации, в том числе и «Интеграл», стали применять коэффициент, равный единице. Отсюда и рост арендной платы, в регионах порой доходящий до 96 процентов.

Активисты инициативы «Робім разам» составили текст онлайн-петиции «За справедливую оплату общежитий», разместили ее на интернет-портале Petitions.by. Главное требование – установить для всех общежитий страны единый коэффициент К3, равный 0,1, и запретить рост оплаты за общежития больший, чем годовой рост инфляции.

– Ответ Мингорисполкома был таков: применение коэффициента – прерогатива организации. Но половина общежитий принадлежит Министерству промышленности, и сами организации, которые строили в советские годы «общаги» «для себя», сейчас не могут ими распоряжаться, а лишь арендуют их. И тогда мы стали собирать подписи жителей под обращением к парламенту, – говорят Евгений и Геннадий.

По словам активистов, проект получил распространение по всей стране. Так, жители общежития ОАО «Белшина» из Бобруйска собрали более 2000 подписей. И им снизили плату за проживание!

– Нам удалось собрать в Минске порядка 400 подписей, – рассказывает Евгений Макаров. – Руководство «Интеграла» пошло навстречу, обратило внимание на проблему. Пенсионерам даже стали платить компенсацию. Но не везде все так радужно.

Например, жители «общаг» тракторного завода тоже собрали сотни подписей, но предприятие оплату снижать не стало.

– Так что проект «Робім разам» продолжается. И мы добьемся справедливой арендной платы за «общаги» по всей стране, – подытоживает Евгений.

Более подробно об инициативе «Робім разам» можно узнать на сайте www.zapraudu.info.