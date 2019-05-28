Бывшему вице-премьеру и министру здравоохранения 2006-2016 гг исполнилось 63 года.

«Народная Воля» дозвонилась до бывшего высокопоставленного чиновника.

Он, к слову, находится в Минске. Судя по голосу, настроение у Василия Жарко бодрое, хотя отвечать на вопросы он не расположен. Например, оставил без ответа вопрос по поводу того, чем сейчас занимается.

—Не знаю, почему такой интерес к моей особе, почему вы меня так помните…— заметил Василий Иванович. – Отмечать день рождения буду дома, в кругу семьи…

Жарко – пенсионер, право выйти на заслуженный отдых он получил еще три года назад, когда ему исполнилось 60 лет. Тогда в Беларуси еще не начала действовать реформа по увеличению пенсионного возраста. Но уже тогда ходили слухи о его возможной отставке с поста министра здравоохранения, хотя накануне юбилея, в январе 2016-го, Василий Жарко был удостоен государственной награды — ордена Отечества III степени. В декабре 2016 года он получил повышение – стал вице-премьером. Летом прошлого года после коррупционного скандала в медицине был отправлен в отставку.

Но Василий Жарко до сих пор остается косвенным участником этого крупного разбирательства. Так недавно, по информации источника «Народной Воли», Василия Жарко допрашивали по делу экс-гендиректора холдинга «Белфармпром» Валерия Шевчука. Его силовики задержали в марте этого года, в отношении Шевчука возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 УК РБ – получение взятки в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение. Ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Валерия Шевчука называют человеком Василия Жарко. Он пришел в министерство здравоохранения в тот же год, когда его возглавил Василий Жарко – в 2006, и сразу же стал заместителем министра.

— Василий Иванович, поговаривают, что вас на допросы вызывают по делу Шевчука, — спросили мы у Жарко.

— Никаким слухам не верьте. Это неправда.