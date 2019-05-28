В Польше построили дом, который двигается за солнцем

Польская архитектурная фирма KWK Promes спроектировала «дом-квадрант» (Quadrant House), флигель которого двигается вслед за солнцем. Об этом пишет Designboom.

Дом получил свое название в честь астрономического прибора, который измеряет высоту небесных светил над горизонтом.

Здание состоит из двух частей: двухэтажной, в которой собраны основные «функции» дома , а также одноэтажной, которая может поворачиваться на 90 градусов.

Для того чтобы часть дома была подвижной, архитекторы использовали специальную систему рельс и шарниров. Владельцы могут сами регулировать не только движения флигеля, но и их скорость.

По умолчанию постройка двигается автоматически. Она снабжена специальными сенсорами, которые могут определить, что на ее пути есть препятствие, и тогда она остановится.

Пристройка перемещается между гостиной и спа. Когда она «доходит» до одной из финальных точек маршрута, то общая площадь помещения увеличивается.

У самоходного флигеля есть и практическая функция — в зависимости от времени года он либо создает необходимую тень, либо наоборот пропускает в помещение больше солнечного света (в зимние месяцы).