В Лепеле взорвалась пристройка к дому

В Лепеле в понедельник взорвалась пристройка к жилому дому.

МЧС РБ получило сообщение о взрыве на территории частного домовладения в 13:20.

Произошел взрыв в пристройке к жилому дому, которая использовалась как санузел и котельная. В результате оказались разрушены 3 стены и потолочное перекрытие, а в кухне жилого дома оказались повреждены перекрытие и имущество. Согласно заключению спасателей МЧС жилой дом для дальнейшего проживания не пригоден.

В результате взрыва пострадали 2 человека. 72-летние женщина и мужчина получили ожоги разной степени и были госпитализированы.

Проводится проверка. Причина взрыва устанавливается.