Находка доказывает, что на территории современной Британии в железном веке использовались такие же технологии, какие ранее находили только в южном полушарии.

Археологи Университета Лестера нашли уникальный для Европы древний артефакт. Об этом сообщает The History Blog.

К югу от английского голода Лестер был обнаружен деревянный щит. Это единственная подобная находка на территории Европы. Предположительно щит был изготовлен в 395-255 годах до н. э. Ранее считалось в железном веке деревянными щитами пользовалась только жители южного полушария.

Артефакт сделан из коры и дерева, его ручка была защищена тканью, а внешняя сторона покрашена.

Находка обнаружили в глубокой заболоченной яме с минимальной концентрацией кислорода, что позволило древесине пережить века.

Ущерб, нанесенный этому щиту, доказывает, что его использовали в военных целях, а экспериментальное воссоздание показало, что он был довольно прочным.