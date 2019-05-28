«Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень»  

Это, конечно, вызов. И это, конечно, риск — двухчасовой концерт двух оперных солисток без хора, без балета, без разнообразных декораций. Только голос и музыка. И удержи тысячный зал! Тем более их будут обязательно сравнивать, судить-рядить, наверное, даже уточнять биографические данные обеих певиц. Но две звезды Большого театра — Анастасия Москвина и Оксана Волкова — сделают это: выступят послезавтра, 30 мая, на одной сцене в одном сольном концерте!

И ведь как подобрались одна к другой: блондинка к брюнетке, сопрано к меццо-сопрано, холодное к горячему. У Москвиной голос – чистая бирюза, целомудренное обещание на рассвете, нежность и интеллигентность. Вокал Волковой — это рубиновая мякоть, богатый бархат и полуденный зной. Она — сама утонченность.

Думаю, это будет великолепное завершение оперного сезона, которое даже сгладит шероховатости, оставшиеся в памяти публики от последних премьер Большого театра. Потому что, если в труппе есть два таких голоса, две таких мощных артистических натуры, то можно рассчитывать на новые незаурядные постановки. А провалы, они в творческой судьбе любого живого творческого коллектива, пожалуй, обязательны — как фон для успехов.

Певицы с обширным репертуаром, который они исполняют во многих знаменитых театрах Европы и мира, специально к этому концерту подготовили программу из произведений, редко исполняемых на белорусской сцене. Это такие раритеты, как дуэт Джоконды и Лауры из оперы «Джоконда» Амилькаре Понкьелли, ария Манон из оперы «Манон Леско» Джакомо Пуччини, романс Медоры из оперы «Корсар» Джузеппе Верди. Оксана Волкова, которая, кстати, только что вернулась из Парижа, где дебютировала в театре «Опера Бастиль», рассказала, что ноты нескольких произведений пришлось даже заказывать из-за границы и расписывать на оркестр специально для этого концерта.

За дирижерским пультом будет стоять главный приглашенный дирижер театра господин Джанлука Марчано (Италия). Он очень высоко оценивает вокальные возможности двух белорусских солисток. «Они невероятны!» — не скрывает восхищения певицами маэстро.

А уж как любит их, красивых и талантливых, белорусская публика…