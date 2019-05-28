Лукашенко наградили орденом в честь первого президента Казахстана

Такие же награды получат Путин и Жээнбеков.

Президент Беларуси награжден орденом Нурсултана Назарбаева. Указ №50 от 27 мая об этом подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщается на сайте президента Казахстана, Александр Лукашенко награжден орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» в честь 25-летия идеи о евразийской интеграции и 5-летия подписания Договора о ЕАЭС, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Казахстаном.

Кроме Александра Лукашенко, орденом также награждены президент России Владимир Путин и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Сегодня президент Беларуси уже успел встретиться со своим казахстанским коллегой и обсудить двустороннее сотрудничество.

Орден Александру Лукашенко сегодня во время встречи вручил лично Нурсултан Назарбаев.

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу. Это не только моя заслуга, это ваши любовь и отношение к моему народу. Я знаю, как вы относитесь к белорусам. Более 20 лет я от вас это всегда слышал. Очень рад, что вам нравится Беларусь. Мы тоже к вашим услугам — в любое время приезжайте, я буду вас ждать», — сказал Александр Лукашенко, передает пресс-служба президента Беларуси.

Он подчеркнул, что у двух стран не было полярных точек зрения ни по каким вопросам, и высказал уверенность, что дружба между Беларусью и Казахстаном будет развиваться.

Завтра в Нур-Султане пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Орден первого президента Казахстана был учрежден в 2001 году. Внешне он похож на знак президента Казахстана. Знак ордена выполняется из золота 750-й пробы, украшается бриллиантами. Звезда ордена также выполняется из золота. Она имеет медальон с профилем Нурсултана Назарбаева, украшена рубинами.