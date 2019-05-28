Заведующий кафедрой экономики Клайпедского университета Витаутас Ющис рассказал «Народной Воле» о том, изменятся ли белорусско-литовские отношение после избрания в Литве нового президента.

Напомним, что в минувшее воскресенье в Литве избрали нового президента — им стал экономист Гитанас Науседа.

На своей первой пресс-конференции новоизбранный президент отметил, что с Беларусью нужно иметь лучшие отношения, чем есть на сегодняшний день.

— Мне кажется, что в последние пять лет отношения между нашими странами были довольно стабильными, — говорит литовский экономист. — Они находились в русле диалога Евросоюза с Беларусь, и, думаю, со сменой в Литве президента больших изменений в этих отношениях не увидим.

— Но есть камень преткновения — ваше руководство не скрывает своего недовольства строительством в Беларуси атомной электростанции на границе с Литвой.

— Не думаю, что здесь что изменится. Уверен, что Гитанас Науседа поддержит позицию своих предшественников, что Белорусская АЭС не отвечает всем международным параметрам по вопросам безопасности.

И, как мне кажется, на экономическом сотрудничестве по покупке литовской стороной электроэнергии тоже положительных сдвигов ожидать не придется. Но и ухудшения отношений не будет, потому что господин Науседа — здравомыслящий человек, который понимает, что с соседями в любом случае выгоднее дружить.

— В таком случае возможен ли диалог по покупке белорусской электроэнергии Литвой?

— Мой прогноз: Литва принципиально не будет покупать электроэнергию Островецкой АЭС. Это вопрос уже даже не экономический, а политический. И когда некоторые лидеры Евросоюза говорят, что новый экспортный газопровод из России в Европу «Северный поток-2» — это тоже экономика, то я отвечаю им так: «Политики здесь гораздо больше. Этот проект — инструмент давления на Украину и другие страны».

Что-то похожее происходит и со строительством в Беларуси АЭС. Мы знаем, какое здесь влияние российского капитала, который в свою очередь контролируется Кремлем. Так зачем Литве еще одна зависимость от стран, где господствует режим, который мы считаем не очень демократическим?