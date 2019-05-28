Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил новые банкноты из обновленной серии Европа номиналом 100 и 200 евро, которые будут введены в обращение в конце мая 2019 года. В ЕС уже обращаются новые купюры номиналом 5, 10, 20 и 50 евро, выпущенные ранее.

Новые банкноты имеют одинаковую высоту, аналогичную новой банкноте 50 евро, но разную длину чем длиннее купюра, тем выше ее номинальное значение. Поскольку банкноты теперь имеют одинаковую высоту, машинам будет легче их обрабатывать, а людям хранить в кошельках.