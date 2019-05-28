Глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина рассказала о предложениях по изменению Конституции, которые подготовили в ЦИК.

По словам Ермошиной, в корректировке нуждается статья 64 Конституции, ограничивающая право на голосование для лиц, которые содержатся под стражей в ожидании приговора суда.

Председатель ЦИК отметила, что критика данного ограничения со стороны ОБСЕ является «совершенно обоснованной».

Также Ермошина назвала «не соответствующим современным реалиям» положение статьи 69 о праве выдвижения кандидатов трудовыми коллективами.

Глава Центризбиркома напомнила, что правовое понятие трудового коллектива не прописано в национальном законодательстве, а также что у субъектов хозяйствования разная структура трудовых отношений. В связи с этим, по мнению Ермошиной, данное положение является «анахронизмом».

Также ЦИК предлагает изменить положения Конституции о формах местного самоуправления. Ермошина считает, что сельсоветы можно было бы упразднить, а должность мэра города сделать выборной.