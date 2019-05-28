Однако уголовное дело в отношении него не закончено, расследование продолжается.

Новость о задержании Игоря Каледы разлетелась по сайтам почти год назад – в конце июля минувшего года.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело, директора ОАО «Брестский электроламповый завод» подозревали в уклонении от уплаты таможенных платежей.

Практически через месяц после задержания Каледы на его место президентским указом была назначена Ирина Зарембовская.

«Игорь Александрович Каледа у нас не работает с июля прошлого года, — говорят сегодня на Брестском электроламповом заводе. – И с тех пор на предприятии он не появлялся. У него был мобильный телефон, служебный, но он остался у нас. Где он живет и чем занимается сейчас – мы не в курсе. У нас новый директор».

Как стало известно «Народной Воле», Игорь Каледа уже не находится в следственном изоляторе.

«Ему выбрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы», — пояснили в Следственном комитете.

ОАО «Брестский электроламповый завод» входит в состав холдинга «Горизонт». Завод является единственным в Беларуси и одним из крупнейших в ЕАЭС производителем светодиодных ламп, ламп накаливания специального и общего назначения.