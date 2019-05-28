Белорусский государственный деятель возглавит ОДКБ.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась с 1 января 2020 года возглавит ОДКБ. Это стало известно после его поездки в Армению.

С 27 по 28 мая Станислав Зась посетил Ереван, где провел встречи с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном и премьер-министром Николом Пашиняном.

В ходе встреч стороны обсуждали положение дел в ОДКБ, а также будущее организации. Также Зась получил поддержку армянской стороны для назначения на пост генсека ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности («Ташкентский пакт») является региональной международной организацией, которая ставит перед собой задачи укрепления мира, безопасности, защиты на коллективной основе независимости.

В состав ОДКБ входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия, Таджикистан.