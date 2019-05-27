Власти Беларуси ранее приняли решение о запрещении курения в пассажирских поездах всех сообщений.

Соответствующие изменения были закреплены изменениями действующего законодательства.

Согласно пункту 35 главы 11 Положения о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака, с 27 июля 2019 года, запрет на курение вступает в законную силу.