Специалистам системы здравоохранения необходимо прекратить назначение лекарственных средств, содержащих фенспирид, соответствующая рекомендация дана Республиканским центром экспертиз и испытаний в здравоохранении Беларуси.

Лекарства от кашля на основе фенспирида, в том числе популярный «Эреспал», были признаны опасными: как выяснили европейские медики, они могут приводить к проблемам с сердцем, передает Sputnik.

В феврале лекарства были отозваны и из белорусских аптек. Сейчас стоит вопрос о лишении их регистрации.

«Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) рекомендует отозвать (аннулировать) регистрационные удостоверения фенспирид-содержащих лекарственных средств. Данные лекарственные средства более не будут продаваться на территории стран Европейского союза», — сообщили в центре экспертиз и испытаний здравоохранения Беларуси.

Как рекомендовали в центре, специалистам системы здравоохранения необходимо прекратить назначение лекарственных средств, содержащих фенспирид. Кроме того, пациентам рекомендовано больше не применять лекарства на основе фенспирида.

В центре также уточнили, что профиль безопасности фенспирид-содержащих лекарственных средств оценен как неблагоприятный.

«Вопрос об приостановке и последующем прекращении действия регистрационных удостоверений фенспирид-содержащих лекарственных средств будет вынесен на заседание комиссии по лекарственным средствам и фармацевтическим субстанциям министерства здравоохранения», — заключили в центре.

Среди отозванных с белорусского рынка лекарств с фенспиридом — «Инспирон», «Сиресп», «Фенспирид» разных производителей, а также сам «Эреспал». Подлежали изъятию как таблетки, так и сиропы от кашля.