В столице выбрали «Миссис Минск-2019» – ею стала Александра Кирилович, которая представит Беларусь на международном конкурсе «Миссис Вселенная».

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Победительница конкурса Александра Кирилович завоевала единогласные симпатии жюри. Александра — КМС по дзюдо-самбо, она была одной из первых выпускниц факультета Внутренних войск МВД при Военной академии Республики Беларусь и служила в войсках специального назначения. Капитан запаса, юрист, фитнес-тренер, бизнесвумен и мама четверых детей.

Конкурс состоял из нескольких этапов, включая соревнования в кулинарии и представление творческих номеров.

Помимо кулинарного, спортивного и творческого этапов конкурса участницы посетили мастер-класс по созданию личного бренда и фотопозированию. Завершился конкурс красочным гала-шоу, где профессиональное жюри определило обладательницу титула «Миссис Минск-2019».

В составе жюри были представлены представители модной индустрии, шоу-бизнеса, индустрии красоты, кино и телевидения.