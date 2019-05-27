В Ставрополе 27 мая человек с ножом напал на людей в редакции газеты «Родина», официального издания краевого отделения КПРФ. В результате ранены четыре человека, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

По словам губернатора, угрозы жизням пострадавших нет. По словам депутата краевой думы Виктора Лозового, ранения получил главред газеты Николай Бондаренко, а также трое сотрудников крайкома КПРФ. По данным издания Baza, их имена — Виталий Гушло, Виктор Зиновьев и Владимир Таций. Зиновьев и Таций упоминаются в списке членов редколлегии «Родины».

Нападавший задержан. Официальной информации о его личности пока нет. По информации Baza, он стоит на учете в психдиспансере. Это подтвердил «Интерфаксу» и депутат Лозовой.

Baza пишет, что нападавшего зовут Константин Сиднев. 22 мая человек с таким именем был объявлен в розыск как пропавший без вести. В объявлении говорилось, что он филолог и пропал по дороге в библиотеку в Ставрополе.

Причиной нападения якобы стал отказ журналистов печатать его материал, посвященный Иосифу Сталину, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и бывшему кандидату в президенты России от этой партии Павлу Грудинину, пишет Baza. По словам депутата Лозового, однако, нападавшему не отказали, а пообещали рассмотреть статью на редколлегии.