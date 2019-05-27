Их проверит налоговая.

Правительство взяло курс на рост зарплат. До 1 июля в стране не должно остаться предприятий, которые платят зарплату менее 400 рублей. Об этом заявил в эфире белорусского телевидения первый вице-премьер Александр Турчин.

Бороться с низкими зарплатами будут по-разному: где-то предприятия будут присоединять, а где-то на помощь придет налоговая.

«Что волнует правительство? Те компании, которые платят людям неоправданно низкую зарплату. Вот текущая задача правительства, все поручения даны. Мы это очень жестко будем контролировать. Первый этап это те организации, которые платят людям зарплату менее 400 рублей. Мы поставили себе задачу: к 1 июля чтобы этих предприятий не было. И вы знаете тут две составляющие: это эффективность работы этих предприятий и второе — принятие управленческих решений. У каждого из этих предприятий есть собственник. Если вы видите, что предприятие не может эффективно работать, принимайте управленческое решение: присоединяйте, продавайте, ликвидируйте, но при этом трудоустроив людей, естественно. Но платить такую зарплату — это не позволительно. Министр по налогам и сборам получил поручение: по таким предприятиям необходимо провести какие-то контрольные мероприятия на предмет того, выплачивается там зарплата легально, или половина зарплаты идет в конвертах. Мы этой проблемой занимаемся. А следующий этап — это на 1 января 2020 года — предприятия с зарплатой ниже 500 рублей», — сказал Александр Турчин.

Напомним, в апреле средняя зарплата по стране продолжила рост. Она составила 1 073,7 рубля. В прошлом году правительство планировало, что средняя по году составит в 2019-м 1025 рублей, но, похоже, этот показатель будет перевыполнен.

Александр Турчин также заявил, что пока не видит оснований для изменения прогноза социально-экономического развития. По указу президента ВВП страны должен в этом году вырасти на 4%. За январь-апрель он увеличился на 1,4%.

«Я считаю, что для корректировки основания нету. Я считаю, что многие проблемы должны решиться в ближайшее время. Где-то мы подтянем экспорт, безусловно, выполняя поручение президента. Я думаю, что пока говорить о корректировке преждевременно», — добавил Александр Турчин.

Правительство также продолжит работать над эффективностью госсектора.

«Конечно, проблема, которую мы не раз уже озвучивали, которой мы серьезно занимаемся, это эффективность работы госсектора, наших крупных предприятий. Благодаря президенту, уже ряд нормативных документов поддержан об оказании поддержки: предприятиям цементной отрасли, стекольной. Решения не простые, но я уверен решения окончательные. Больше по этим предприятиям мы к президенту за поддержкой не пойдем. И опять же, я хочу сказать, что никакой новой поддержки нет. Это просто реструктуризация тех накопленный обязательств, которая уже была просто критичной для этих предприятий», — сказал первый вице-премьер.