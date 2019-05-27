Россияне начали «реверс» загрязненной нефти.

Белорусская и российская стороны начали выполнять дорожную карту по замене в Беларуси загрязненной нефти на чистую. «Гомельтранснефть Дружба» и «Транснефть» ведут взаимодействие в тесном контакте.

С 24 мая «ядовитая» нефть транспортируется обратно на территорию России — в направлении российской ЛПДС Унеча. Грязная нефть была накоплена в ЛДПС Мозырь. На данный момент транспортировано не менее 80 тыс. тонн «черного золота».

В то же время в направлении белорусских НПЗ и Украины поступает чистая нефть, которая соответствует всем установленным нормам качества.

Напомним, что некачественная российская нефть начала поступать 19 апреля. Мозырский НПЗ и «Нафтан» в результате были вынуждены снизить мощности и понесли убытки, в том числе из-за выхода из строя оборудования.