Российский олигарх Михаил Гуцериев пообещал купить квартиру 19-летней белоруске, вышедшей в финал шоу на НТВ «Ты супер».

Речь идет о 19-летней Дарье Черновой, которая вышла в финал третьего сезона шоу. Правда, минчанка не вошла в пятерку лучших. Однако, по окончании шоу Гуцериев пообещал купить по квартире всем 12-ти финалистам в тех городах, где они живут.

Ранее Игорь Крутой тоже покупал квартиру в Москве победительнице второго сезона «Ты супер». Гуцериев пошел дальше.

Известно, что Даша Чернова осталась без родителей, её воспитывала тетя. Сейчас белоруска – студентка третьего курса БГЭУ факультета «Финансы и банковское дело». Однако, девушка мечтает поехать на «Евровидение».