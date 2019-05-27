Как сообщили в Белгидромет Минприроды, на предстоящей неделе ожидается теплая погода, но не обойдется и без осадков.

Во вторник, 28 мая, ночью местами, а утром и днем преимущественно по западной половине республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер южный, ночью слабый, днем порывистый. Минимальная температура воздуха ночью составит +11…+17 градусов, максимальная днем +20…+26 градусов, по юго-востоку до +27…+28 градусов.

В среду, 29 мая, будет облачно с прояснениями, ночью по западу, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, днем сильный порывистый. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов. Днем +20…+27 градусов, по северо-западу +14…+19 градусов.

В четверг, 30 мая, будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, а утром и днем по восточной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Ночью минимальная температура воздуха составит +6…+13 градусов, максимальная днем +14…+21 градус, по юго-востоку ночью +14…+176 градусов, днем +22…+26 градусов.

В пятницу, 31 мая, облачность уменьшится, осадков станет меньше. В ночные часы температура воздуха составит +5…+12 градусов, днем столбики термометров покажут +17…+24 градуса. По юго-востоку ночью +13…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

В предстоящие выходные, 1 и 2 июня, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные часы минимальная температура воздуха составит +5…+12 градусов, местами до +14 градусов. Максимальная температура днем +16…+23 градуса. По юго-востоку страны до +25 градусов.