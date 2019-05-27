Медики всегда говорят о том, что необходимо знать симптомы, которые являются предвестником смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, в частности от инфаркта. Специалисты назвали главные симптомы, предвещающие остановку сердца у женщин.

Любые болевые ощущения в спине, шее и челюсти, руках, особенно в левой, – все это связано с серьезными проблемами с сердцем.

Некоторые симптомы можно спутать с симптомами ОРВи или гриппа: тошнота, боль в животе, изжога, пищевое отравление.

Обычно у девушек холодный пот связан с беспокойством и стрессом, если эти симптомы не появлялись раньше, то лучшим решением будет обратиться к медику, чтобы исключить более серьезные проблемы.

Люди, сердце которых готово остановиться, часто испытывают головокружение и проблемы с дыханием.

Чрезмерная усталость даже в выходной день является тревожным звоночком.

Болевые ощущения и давление в груди также предзнаменуют скорую смерть.