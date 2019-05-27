В воскресенье 26 мая в Республиканском дворце профсоюзов состоялся необычный спектакль «Восемь чувств». На сцене играли дети и взрослые. Играли, в большинстве случаев непрофессионально. Но спектакль у них получился добрый и мудрый. О том, как ребенок учится чувствовать. Учится понимать, что такое страх и что такое обида, что такое радость и что такое любовь. Актерам, среди которых были и совсем невзрослые, удалось рассказать об этом залу. И после окончания спектакля они получили совершенно заслуженные аплодисменты.

Собравшиеся присутствовали на очередном спектакле благотворительного фонда «Семейный инклюзив-театр i», а на сцене большинство детей были из числа тех, кого называют аутистами. И спектакль был для них формой преодоления самих себя, потому что аутизм – генетическая модификация, которая мешает нормальному процессу общения с другими людьми. И публичный разговор о чувствах – это процесс обучения этим чувствам, процесс развития чувств. То, что позволит родителям, ощущающим собственную смертность достаточно остро, хотя бы немного облегчить социализацию, вписанность в общество своих детей, когда те останутся совсем одни…

Полный текст колонки Александра Федуты читайте в газете «Народная Воля» за 28 мая