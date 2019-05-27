Президент Беларуси Александр Лукашенко 28-29 мая совершит рабочий визит в Казахстан для участия в заседании высшего Евразийского экономического совета, сообщила пресс-служба главы государства.

Мероприятие пройдет в Нур-Султане в узком и расширенном составах.

«С учетом юбилейной даты – пятилетия Договора о Евразийском экономическом союзе – главы государств обсудят итоги развития союза и определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции, качественной реализации уже имеющихся договоренностей», — проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, на саммит вынесены вопросы, касающиеся расширения международного сотрудничества ЕАЭС, формирования общего электроэнергетического рынка союза, взаимодействия в таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической политики на 2019-2020 годы, хода реализации цифровой повестки, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС, и ряд других.

По итогам заседания планируется принятие соответствующих международных документов.

«Помимо участия в саммите, программой визита главы белорусского государства запланирован ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами», — сообщили в пресс-службе.