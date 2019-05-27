14-летняя жительница Могилева приняла участие в украинской детской версии шоу «Голос».

Песенное шоу транслируют по телеканалу «1+1». 14-летняя белоруска Мария Магильная исполнила песню украинского артиста MONATIK «УВЛИУВТ». Необычное исполнение песни привлекло внимание тренеров шоу.

К юной певице повернулись Джамала, DZIDZIO и группа «Время и стекло». Белоруска выбрала последних в качестве своих наставников на проекте.

В 2018 году Мария участвовала в российской версии конкурса. Тогда она попала в команду к Валерию Меладзе, но прекратила участие в проекте после этапа поединков.

Видео: YouTube/Голос країни