На главный государственный пост претендуют два кандидата.

В Литве в воскресенье, 26 мая, проходит второй тур выборов главы государства. На пост президента претендуют экс-министр финансов Ингрида Шимоните и литовский политик и экономист Гитанас Науседа, сообщает dw.com.

В первом туре, состоявшемся 12 мая, их разделяло немногим менее процента. Шимоните, являющаяся кандидатом от консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», набрала 31,31 процента голосов.

За бывшего советника президента литовского SEB banka, о поддержке которого 24 мая заявил «Союз крестьян и «зеленых» Литвы», проголосовали 30,94 процента избирателей.

Избирательные участки в стране 26 мая открываются в 07.00 по местному времени (совпадает с московским) и продолжат работу до 20.00.

Науседа во втором туре проголосовал досрочно.

Как ранее сообщил DW руководитель Spinter tyrimai Игнас Зокас, сторонники Шимоните — это в основном жители крупных городов, с хорошим образованием и высоким уровнем доходов.

Электорат Гитанаса Науседы, по выражению Зокаса, «рассредоточен» — экономиста поддерживают представители разных слоев общества, как из больших городов, так и из сельских регионов.

Всего за пост президента Литовской Республики боролись девять кандидатов. Глава государства избирается на 5 лет и не более чем на два срока подряд. С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.

В воскресенье одновременно с президентскими в Литве проходят выборы в Европарламент — главный законодательный орган Европейского Союза.