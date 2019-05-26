В воскресенье, 26 мая, на чемпионате мира по хоккею в Словакии станут известны обладатели медалей: сборные России и Чехии поспорят за бронзу, команды Канады и Финляндии — за золото.
25 марта в Братиславе в полуфинальном матче канадские хоккеисты обыграли команду Чехии — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).
В первом полуфинале сборная Финляндии обыграла команду России — 1:0.
Таким образом, в заключительный день чемпионата мира, в матче за третье место встретятся Россия и Чехия, а чемпионский титул разыграют Финляндия и Канада.
Оба матча в прямом эфире покажет канал «Беларусь 5».
Матч за 3-е место
16.45. Россия — Чехия
Финал
21.15. Канада — Финляндия