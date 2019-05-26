В воскресенье, 26 мая, на чемпионате мира по хоккею в Словакии станут известны обладатели медалей: сборные России и Чехии поспорят за бронзу, команды Канады и Финляндии — за золото.

25 марта в Братиславе в полуфинальном матче канадские хоккеисты обыграли команду Чехии — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).

В первом полуфинале сборная Финляндии обыграла команду России — 1:0.

Таким образом, в заключительный день чемпионата мира, в матче за третье место встретятся Россия и Чехия, а чемпионский титул разыграют Финляндия и Канада.

Оба матча в прямом эфире покажет канал «Беларусь 5».

Матч за 3-е место

16.45. Россия — Чехия

Финал

21.15. Канада — Финляндия