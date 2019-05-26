Полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Финляндии завершился победой финской команды со счетом 1:0.

Для сборной России это поражение стало первым в девяти матчах турнира, пишет «Ежедневник» со ссылкой на РБК.

Единственная шайба в игре была заброшена в ворота сборной России в середине третьего периода. На 51-й минуте нападающий Марко Анттила оказался первым на подборе после броска по воротам российской команды и в касание переправил шайбу в ворота.

Ранее по ходу ЧМ-2019 сборная России одержала восемь побед в восьми матчах. На предварительном раунде команда набрала 21 очко и заняла первое место в группе B, а в четвертьфинале переиграла сборную США со счетом 4:3.

В воскресенье, 26 мая, сборная Финляндии сыграет в финале чемпионата мира с победителем второго полуфинала, в котором встретятся команды Канады и Чехии. Сборной России предстоит провести матч за бронзу против команды, которая проиграет во втором полуфинале.