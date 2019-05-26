Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что рейтинг доверия президенту России упал до 31,7%.

Согласно данным ВЦИОМ, 31,7% — это самый низкий уровень доверия Владимиру Путину, который когда-либо был зафиксирован центром.

Отмечается также, что до такого значения рейтинг упал в течение недели. При этом саму деятельность главы государства как института власти одобряют 65,8% опрошенных.

Положительную оценку россияне поставили и работе кабинета министров (45,2%), а также самому главе правительства Дмитрию Медведеву (47%), пишет «Собеседник».