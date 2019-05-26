Не менее 10 человек погибли при покорении высочайшей вершины мира Эверест с начала весеннего сезона восхождений, начавшегося 14 мая.

Об этом сообщает в субботу, 26 мая, NEWSru.com со ссылкой на The Himalayan Times.

Последней подтвержденной смертью стала кончина 41-летнего британца в так называемой «зоне смерти» на спуске, известной низким уровнем кислорода, пишет Daily Mail.

По словам представителя компании Everest Parivar Treks, мужчина ослаб после долгого подъема и трудного спуска. Главными причинами гибели покорителей Эвереста власти называют слабость, истощение и задержки на многолюдном маршруте. Только 22 мая вершину покорили рекордные 200 человек, писала The Katmandu Post. На следующий день на Эверест поднялись 120 путешественников.

Ранее на этой неделе сразу после восхождения на Эверест скончался 55-летний житель американского штата Юта, посвятивший альпинизму последние годы жизни. Мужчина умер, исполнив мечту покорить главные вершины на семи континентах. Во время предыдущего похода он лишился нескольких пальцев руки из-за обморожения, но продолжил двигаться к цели. При спуске с Эвереста у него не выдержало сердце.

В последующие сутки во время спуска с Джомолунгмы погибли трое жителей Индии, в том числе две женщины. По данным управления туризма Непала, сильная усталость, нехватка кислорода и обезвоживание организма привели к острой сердечной недостаточности у туристов. Однако, по мнению экспертов, они могли бы выжить, если бы не огромное скопление других альпинистов на маршруте.

Несмотря на множество трагических случаев и высокую стоимость разрешения на подъем (не меньше 10 тысяч долларов для иностранцев), поток желающих покорить Эверест только растет. Прошлой весной Непал выдал 347 разрешений на восхождение, этой весной — 381, пишет «Медуза».

Тела погибших альпинистов из-за сложностей с эвакуацией обычно остаются вмерзать в лед. В 2017 году российский экстремальный путешественник Олег Савченко инициировал экспедицию для капсулирования в «зоне смерти» Эвереста тел погибших в разные годы. Он рассказывал, что покорителям вершины часто приходится в прямом смысле переступать через трупы и даже сбрасывать их с обрывов.

Так, например, Савченко рассказал об известном среди покорителей ориентире — зеленых ботинках, после которых надо повернуть направо. В эти ботинки был обут вмерзший в лед величайший альпинист Индии. Еще один погибший там альпинист — абсолютно голый — лежит вмерзший в лед уже 90 лет.

По данным властей, всего с начала нынешнего альпинистского сезона при покорении гималайских вершин выше восьми тысяч метров погибли 20 человек. Из них 10 — на Эвересте, четыре на горе Макалу, три — на горе Канченджанга и по одной на горах Лхоцзе, Аннапурна и Чо-Ойю.