Минчане разработали приложение, в котором есть данные о том, в каких магазинах продукты дешевле.

Мобильное приложение, позволяющее найти дешевые товары в магазинах Минска, разработали в Беларуси, об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ, передает sputnik.by.

Пользоваться им очень просто: нужно просто ввести название товара или отсканировать его штрих-код. После этого сервис проанализирует, в каких магазинах этот продукт стоит меньше всего. В данный момент приложение уже имеет базу из ста тысяч цен, еще около пяти тысяч добавляют и обновляют каждый день. Сейчас базу заполняют разработчики, однако они готовы доплачивать покупателям, если те будут участвовать в этом процессе — одну копейку за один товар. Деньги будут приходить на номер мобильного телефона пользователя.

Приложение запустили 1,5 месяца назад, им уже пользуются более 5 тысяч белорусов.

«Набрав определенное количество товаров, положив их в нашу виртуальную корзину, человек сможет посмотреть (у него появляется список покупок), где, в каком магазине что ему выгоднее купить. То, что цены могут отличаться от 5% до 50−70% в разных сетях — это факт», — рассказал руководитель проекта Егор Дорофеев.

По его словам, спрос на приложение есть. В данный момент решается вопрос, как разработчики смогут собрать максимальное количество цен на максимальное количество товаров.

В базе приложения уже почти все сетевые магазины и гипермаркеты столицы. В будущем сервис даст возможность оформлять подписку с информацией об акционных товарах и их наличии в торговых сетях.