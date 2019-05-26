«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Картина рассказывает историю находчивой безработной семьи, которая решает исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи.
Полный список лауреатов выглядит следующим образом:
— «Золотая пальмовая ветвь» – «Паразиты», Пон Джун-хо;
— Гран-при – «Атлантика», Мати Диоп;
— Приз жюри разделили две картины – «Отверженные» Ладжа Ли и «Козодои» от Жулиано Дорнеля и Клебера Мендонса Фильо;
— Лучший режиссер – братья Жан-Пьер и Люк Дарденны за фильм «Молодой Ахмед»;
— Лучшая мужская роль – Антонио Бандерас, «Боль и слава» (реж. Педро Альмадовар);
— Лучшая женская роль – Эмили Бичем, «Малышка Джо» (реж. Джессика Хауснер);
— Лучший сценарий – Селин Скьямма, «Портрет молодой женщины в огне»;
— Лучший дебют – Сизар Диаз, «Наши матери»;
— Специальный приз жюри – Элиа Сулейман, «Должно быть, это рай».