«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Картина рассказывает историю находчивой безработной семьи, которая решает исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи.

Полный список лауреатов выглядит следующим образом:

— «Золотая пальмовая ветвь» – «Паразиты», Пон Джун-хо;

— Гран-при – «Атлантика», Мати Диоп;

— Приз жюри разделили две картины – «Отверженные» Ладжа Ли и «Козодои» от Жулиано Дорнеля и Клебера Мендонса Фильо;

— Лучший режиссер – братья Жан-Пьер и Люк Дарденны за фильм «Молодой Ахмед»;

— Лучшая мужская роль – Антонио Бандерас, «Боль и слава» (реж. Педро Альмадовар);

— Лучшая женская роль – Эмили Бичем, «Малышка Джо» (реж. Джессика Хауснер);

— Лучший сценарий – Селин Скьямма, «Портрет молодой женщины в огне»;

— Лучший дебют – Сизар Диаз, «Наши матери»;

— Специальный приз жюри – Элиа Сулейман, «Должно быть, это рай».