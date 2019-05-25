В Беларуси разработана специальная интерактивная карта «Безопасный дом», которая позволяет снизить детский травматизм.

Аналогов в стране нет, сообщили организаторы проекта, передает БЕЛТА. Сервис в первую очередь предназначен для молодых родителей и тех, кто ими только планирует стать.

Благодаря карте можно пройти комнату за комнатой и посмотреть, какие потенциально опасные зоны для малыша есть в доме. Всего за 20-30 минут можно лучше понять, что сделать для предупреждения ударов, ушибов, падения, отравления, ожогов в домашних условиях.

В 3D-формате, двигая мышкой, можно просмотреть все уголки в коридоре, гостиной, детской, спальне, на кухне, в ванной комнате и во дворе и, нажав на предупреждающие значки в каждой из перечисленных локаций, прочитать краткую инструкцию с мерами предосторожности и способами решения проблемы, если она возникла.

По каждому изученному пространству подготовлен простой и эффективный game-тест, что позволит легко и быстро запомнить потенциально опасные места.