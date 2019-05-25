Розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку.

С 26 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 57 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 68 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 89 копеек, ДТ — 1 рубль 68 копеек, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

«В мае продолжился рост стоимости нефти на мировом рынке. При некотором снижении котировок нефти марки Brent в последние несколько дней среднее значение котировок с 1 по 23 мая составило около $72 за баррель, увеличившись к уровню января на 21%. Цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, с учетом укрепления курса белорусского рубля увеличилась за этот период на 18,6%», — отметили в «Белнефтехиме».

Как пояснили в концерне, в таких условиях с целью компенсации возрастающих затрат НПЗ и поддержания их финансовой устойчивости продолжается реализация выбранной концерном стратегии поэтапного изменения цен на нефтепродукты.

Это четырнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 19 мая. С начала года цены на АЗС в Беларуси увеличились на 8,45%.