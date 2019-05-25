Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что впервые за несколько последних десятилетий НАТО намерены изменить свою военную стратегию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Столтенберг объяснил этот шаг необходимостью реагировать на растущую «ядерную угрозу» со стороны России.

«Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса», — сообщил генсек НАТО.

Он рассказал, что с 2014 года сложилась «новая обстановка в сфере безопасности», а также возникли новые вызовы на востоке и юге Европы.

«Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций», — заявил Столтенберг.