Как семья с тремя детьми стоит в очереди на строительство жилья, в которой больше 300 нуждающихся в улучшении условий.

Власти обещают существенные подвижки в обеспечении многодетных семей жильем.

— Местные органы власти выделили достаточное количество земельных участков, которые могут предлагаться многодетным семьям. К 2021 году очередь будет формироваться так, чтобы в течение года с момента постановки на учет многодетные семьи могли направляться на строительство жилья, − сообщила начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Ольга Верамей.

В 2017 году из построенных 43,5 тысячи квартир 10% предназначались для многодетных семей.

А многодетные говорят: то, как быстро придет твоя очередь и насколько соответствующей ожиданиям будет квартира, во многом зависит от города проживания и интенсивности застройки в нем.

Раньше строиться было быстро и выгодно

Юлия и Михаил из Слуцка строили жилье по льготному кредиту 9 лет назад. Сейчас у семьи четверо детей, но когда строились, было трое.

− На очередь на строительство как многодетная семья мы стали, когда родилась третья дочка, − рассказывает Юлия.

Изначально семья планировала получить социальное жилье. Но в исполкоме их уговорили получить кредит и построить свою квартиру. Юлия и Михаил согласились и не прогадали.

− В пятницу мы написали заявление, а уже в понедельник нам позвонил председатель нашего кооператива и спросил, хотим ли мы у них строиться, − вспоминает Юлия.

Ровно через год квартира была построена. Супруги признаются, что им повезло, потому что очередь тогда подходила быстро, а условия кредитования были очень выгодными. Кредит они получили на 40 лет под 1% годовых и выплачивать надо не всю сумму стоимости жилья.

− На тот момент нам надо было платить кредит за 25% от стоимости квартиры. В месяц выходило по 96 тысяч рублей, сейчас это 9 рублей 60 копеек, − рассказала Юлия.

Позже у пары родилась еще одна дочь, и по закону оставшуюся часть кредита за них погашает государство.

В 2010 году условия строительства жилья и сроки ожидания были благоприятными – дома в городе строились активно, говорит Юлия.

Сейчас многодетные семьи могут получить льготный кредит на строительство жилья уже не на 40, а на 20 лет под такой же процент. В среднем они ждут своей очереди около 2-3 лет.

Сейчас медленней

Дмитрий и Анна из крупного райцентра Гомельской области стали многодетной семьей полтора года назад. С тех пор они стоят в очереди на строительство жилья. В городе как раз строят несколько многоквартирных домов. Но попадет ли их семья в список новоселов, зависит от того, сколько очередников откажутся от предложенных им квартир. В очереди перед ними больше 300 семей.

− В строящихся домах предлагают по четыре четырехкомнатные квартиры, как раз такие, как полагаются нам. Но на них много семей претендует. Поэтому если мы согласимся на трехкомнатную угловую квартиру или на верхнем этаже (от которых отказываются), то через полгода-год можем иметь свою квартиру в строящихся сейчас домах, − рассказывает Дмитрий.

Если же семья решит ждать более удобный вариант, то это затянется на годы – неизвестно, когда в городе начнется новая активная застройка. Дождаться же четырехкомнатной квартиры, которая соответствует положенному метражу, они даже не надеются.