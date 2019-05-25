Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге вынес решение по инциденту в Керченском проливе, в результате которого Россией были задержаны украинские суда и моряки.

Трибунал удовлетворил запрос Украины и обязал Россию освободить 24 моряков и три конфискованных судна, обвиняемых в нарушении границы, передает Росбалт.

По словам главы трибунала Пак Чжин Хен, отчеты об инциденте должны быть представлены до 25 июня российской и украинской стороной.

Кроме того, обе стороны были призваны избегать шагов по обострению ситуации.

Российская сторона на слушаниях не участвовала, так как считает, что у трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения этого дела.

25 ноября 2018 года российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Суда были отконвоированы в Керчь. В результате были арестованы 24 украинских моряка.