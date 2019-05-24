Александр Лукашенко 24 мая ознакомился с обустройством Минской кольцевой автодороги, а также благоустройством и развитием прилегающих территорий.

Президент проехал по МКАД на автобусе с символикой II Европейских игр. Он осмотрел кольцевую на всей ее протяженности и по многим пунктам дал детальные поручения, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время поездки президент сделал несколько остановок, в том числе и в Куропатах.

«Здесь надо заняться дополнительно посадкой деревьев. И они, кто там лежит (они нас видят), спасибо скажут. По периметру туи можно, — отметил Лукашенко. — Подумайте, как окончательно благоустроить Куропаты. Когда-то мы еще пройдем, посмотрим. Но недопустимо, чтобы кто-то тут что-то делал без разрешения. Это же политическая демонстрация. Это кому-то надо. Можешь прийти, пожалуйста, помолись, положи цветы и уходи, не мешай этим людям».

Ранее глава государства заявлял, что Куропаты должны быть приведены в порядок, и там должен быть установлен скромный памятник. Лукашенко заявлял, что тема Куропат использовалась отдельными политиками и активистами в пропагандистских целях.

24 мая общественный активист, молодофронтовец Дмитрий Дашкевич держит вахту у ресторана «Поедем, поедим» в Куропатах, пишет «Наша Ніва».

Он не видел, как Лукашенко останавливался в Куропатах.

«К сожалению, ничего нового мы не услышали. Государство продолжает свою политику, чтобы скрыть Куропаты от глаз. Все эти туи, заборы нацелены на то, чтобы никого не пускать в Куропаты. Но то, что Куропаты уже три года не сходят с топ-новостей негосударственных СМИ, о чем-то да говорит. Почему так происходит? Думаю, небо что-то хочет нам сказать через это урочище», — отметил Дмитрий Дашкевич.