Правоохранительные органы Петербурга (РФ) занялись международным делом, связанным с гражданином Беларуси.

44-летнего мужчину подозревают в педофилии и инцесте. В четверг, 23 мая 2019 года, стало известно, что маленькая жертва – его 10-летняя дочь рассказала в полиции, что ей пришлось пережить в течение двух лет, сообщает Белорусский партизан со ссылкой на Kp.ru.

— В среду, 22 мая, в Детскую больницу имени № 5 имени Филатова приехали жительницы Колпино: мать с 10-летней девочкой. Во время осмотра врачи быстро поняли, что четвероклассница лишена девственности и у нее есть травмы половых органов, — пишет АН «Оперативное прикрытие».

С такими фактами надо было срочно что-то делать и девочку привели в полицию, где она рассказала свою страшную тайну. Оказалось, что в течение двух лет дома у отца в Беларуси, родитель насиловал ее. Источник не уточняет, почему мать девочки не знала об этом, а также, состоит ли она все еще в браке с отцом школьницы.

Сейчас мужчине 44 года и он находится в Беларуси. Этим делом уже занялся следственный комитет.