Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом.

В его семье родилась дочь, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Белорусский тренер возглавил армейский клуб в декабре 2016 года, сменив на посту Леонида Слуцкого. Под его руководством команда два раза завоевывала «серебро» чемпионата России, а также дошла до четвертьфинала Лиги Европы.

За тур до финиша нынешнего чемпионата России ЦСКА идет на 5-м месте. Дружина выступит в Лиге Европы.

Виктор Гончаренко восемь раз становился тренером года Беларуси.