Экс-форвард сборной Беларуси по хоккею и нынешний наставник ХК “Бобруйск” Василий Панков поделился своими впечатлениями от чемпионата мира, который в эти дни проходит в Словакии.

Четвертьфинальные матчи были суперинтересными, полными драматизма и страстей. Но, как говорится, везет сильнейшим. В ¼ финала сборная Финляндии в овертайме обыграла шведов – 5:4 (1:2, 2:2, 1:0, 1:0), команда России выиграла у сборной США – 4:3 (2:0, 0:1, 2:2), сборная Канады в овертайме обыграла команду Швейцарии – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0), а чехи были сильнее сборной Германии – 5:1 (0:0, 1:1, 4:0).

Таким образом, 25 мая в полуфиналах встретятся сборные России и Финляндии (начало в 16.15 по белорусскому времени), Канады и Чехии (20.15).

– Достаточно интересный чемпионат, – говорит Василий Панков. – Посмотрите, какой накал страстей! В четвертьфинале канадцы были на грани провала и сравняли счет со швейцарцами за 0,3 секунды (!) до конца матча.

Финны ушли от поражения в игре со шведами за полторы минуты до окончания матча, тоже сумев переломить его ход в свою пользу. Это еще раз показывает, что сражаться в любой игре нужно до конца. Игра продолжается 60 минут, а в спорте, как и в жизни, нет ничего невозможного.

– Что можете сказать о полуфинальных парах?

– Честно говоря, немного жаль, что Швейцария «не дотерпела» матч и не попала в полуфинал, но, как видим, швейцарский хоккей уже который год на подъеме.

Безусловный фаворит турнира, на мой взгляд, сборная России, но здесь есть нюансы. Нужно понимать, что все могут преподнести сюрпризы. Можно делать любые прогнозы, но доказывать свою состоятельность хоккеистам придется на льду, а не на словах. Разве сборная Финляндия не организованная команда? Мы не знаем силы канадцев и традиций чешского хоккея?

Поэтому можно всего лишь говорить, что у россиян чуть больше шансов на победу, но не более того.

– Элитный дивизион покинули сборные Австрии и Франции. Для вас это неожиданность?

– В хоккее мелочей не бывает, и, если в нужный момент хоккеисты не собрались, соперник их наказал. Сборная Беларуси в прошлом году побывала в роли австрийцев и французов, и это не страшно. Главное – вынести уроки из того, что произошло.

С такими традициями, какие есть у белорусского хоккея, играть в 1-м дивизионе несколько неприлично.