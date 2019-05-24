Тереза Мэй приняла решение оставить пост лидера консерваторов Великобритании из-за невозможности согласовать с парламентом план выхода королевства из состава ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу, 24 мая, объявила о своем уходе с поста главы Консервативной партии. Причина — неразрешимые противоречия по планам выхода королевства из состава Евросоюза между главой кабинета министров и парламентом. Мэй назвала датой своего ухода с поста главы консерваторов 7 июня. На встрече с королевой она сообщила, что покинет пост премьер-министра, как только будет избран ее преемник.

Накануне Мэй представила в Палате общин новый вариант законопроекта о «Брекзите». Глава кабинета министров предложила депутатам, в случае одобрения ими договоренностей с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, провести голосование о повторном референдуме по «Брекзиту».

В то же время премьер-министр пообещала ряд компромиссов, которые могли бы устроить и оппозицию, и ее противников в рядах консерваторов. Но это предложение вызвало негативную реакцию со стороны лейбористов и тех членов партии Мэй, которые поддерживают жесткий «Брекзит», то есть выход из Евросоюза без договора с Брюсселем о порядке и условиях этого выхода.

В тот же день о своем уходе заявила лидер палаты общин Андреа Лидсом. Она также отвергла инициативу Мэй о проведении второго референдума. Лидсом стала 36-м министром, покинувшим правительство Великобритании при Мэй.