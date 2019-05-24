Компания SpaceX американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска запустила на орбиту первую группу спутников, предназначенных для обеспечения глобального доступа к интернету.

Ракета Falcon-9, взлетевшая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в четверг вечером, вывела на орбиту 60 спутников, способных «раздавать» быстрый интернет в масштабах планеты, сообщает Русская служба Би-би-си.

Компания Илона Маска надеется со временем расширить свою сеть Starlink до 12 тысяч аппаратов.

SpaceX — не единственная компания, у которой есть разрешение на создание большой сети коммуникационных спутников. Среди других — британская OneWeb, запустившая шесть аппаратов за последние три месяца.

У Amazon тоже есть планы освоения космоса: компания разрабатывает проект Project Kuiper, который предусматривает запуск на околоземную орбиту 3200 спутников.

Все эти проекты предусматривают запуск спутников на низкую околоземную орбиту — менее двух тысяч километров от поверхности Земли. Это позволит минимизировать задержку в передаче данных, или проще говоря, уменьшит лаг.