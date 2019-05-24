Общий объем нефти трубопровода «Дружба», загрязненной в результате попадания хлорхимикатов и перевозимой по железной дороге на терминал ПАО «Транснефть» под Новороссийском, может составлять 500 тыс. тонн, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с планом поставок этого груза.

Ранее сообщалось, что порядка 520 тыс. тонн загрязненной нефти скопилось на белорусском участке нефтепровода «Дружба» на протяженности более 440 км от ЛПДС «Мозырь» до границы с Польшей.

Вывоз данной нефти позволит освободить нефтепровод для прокачки кондиционной нефти.

По итогам переговоров вице-премьеров Беларуси и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака 23 мая согласовано, что освобождение трубопровода до границы с Польшей будет произведено Беларусью и Россией без участия польской стороны. Расчетный срок возобновления поставок чистой нефти до границы с Польшей — не позднее середины июня.

Ранее в правительстве РФ рассчитывали, что польская сторона согласится «выдавить» часть загрязненной нефти на свою территорию.

Оператор польского участка «Дружбы», компания PERN 23 мая сообщила, что поставки в Польшу российской нефти по трубопроводу «Дружба» планируют возобновить 9 июня. В сообщении отмечалось, что до этой даты нефтепровод будет очищен российской стороной.

Концерн «Белнефтехим» 19 апреля сообщил о поступлении по нефтепроводу «Дружба» нефти с повышенным содержанием хлорорганики. Транзит загрязненной нефти на территорию Польши был остановлен 24 апреля. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая.

Глава «Транснефти» Николай Токарев в конце апреля на встрече с президентом Владимиром Путиным проинформировал, что загрязненную нефть будут вывозить в Новороссийск.

В среду председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщил, что более 1 млн тонн грязной нефти из России остается на территории Беларуси. Он пояснил, что это препятствует нормальному транзиту нефти по магистральному нефтепроводу. Минск рассчитывает, что грязной нефти из России на территории Беларуси не останется к августу, тогда появится возможность в полном объеме обеспечить транзит.

В настоящее время транзит кондиционной нефти по белорусскому участку нефтепровода «Дружба» в направлении Украины загружен примерно на 60%, прокачка в направлении Польши не возобновлена.