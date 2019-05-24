Министерство юстиции США выдвинуло обвинения по 17 новым эпизодам против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Все новые обвинения связаны с незаконным получением и публикацией секретных данных. Как отмечается в сообщении Минюста, по каждому пункту Ассанж может получить до 10 лет тюрьмы.

Решение обвинить Ассанжа в шпионских преступлениях примечательно и необычно. Большинство аналогичных случаев кражи информации касалось государственных служащих, таких как [информатор WikiLeaks Челси] Мэннинг, а не людей, которые публикуют эту информацию.

Reuters

Ранее США выдвинули против Ассанжа обвинения в заговоре с целью компьютерного взлома. За это ему грозит пять лет заключения.

Сейчас Ассанж отбывает 50-недельное заключение в Великобритании за нарушение условий освобождения под залог.

О намерении требовать экстрадиции Ассанжа, помимо США, заявляла Швеция. Там его подозревают в преступлениях сексуального характера.

Перед тем как задержать Ассанжа, Великобритания дала Эквадору гарантии, что он не будет выдан в страну, где ему будет грозить смертная казнь.