Главы правительств России и Беларуси решили сконцентрировать внимание на вопросах интеграции, где позиции двух стран расходятся.

Дмитрий Медведев на встрече с Сергеем Румасом в правительственной резиденции в Горках предложил обсудить взаимодействие в рамках Союзного государства, сообщает Sputnik.

Необходимо «сверить часы»

По словам российского премьера, в последнее время поднимались различные вопросы, которые есть сегодня в повестке дня. При этом он отметил, что «есть и стратегические вопросы, в частности, по нашему взаимодействию в рамках Союзного государства».

Дмитрий Медведев напомнил Сергею Румасу, что они вместе в конце прошлого года провели заседание союзного Совета министров.

«Сейчас обсуждаем дополнительные возможности по реализации Союзного договора», — подчеркнул премьер-министр России.

Этим вопросом сейчас занимаются рабочие группы по интеграции.

«Я думаю, что по этим вопросам можно было бы пройтись для того, чтобы «сверить часы»,— добавил Дмитрий Медведев.

Позиции сходятся

Подходы Москвы и Минска по вопросам интеграции в рамках Союзного государства во многом сходятся, отметил в свою очередь белорусский премьер-министр.

При этом он обратил внимание, что белорусская сторона оперативно получила предложения по дальнейшей интеграции от российских партнеров. Точно также и Беларусь направила свои предложения в адрес России.

«Я думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции сходится, и сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, в чем у нас различия, какие развязки есть», — предложил Сергей Румас.

«Это абсолютно, мне кажется, правильный подход, я его двумя руками приветствую, давайте так и поступим», — согласился Дмитрий Медведев.

После этого переговоры продолжились в закрытом для журналистов формате.